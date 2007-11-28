Прошу прощение за удаленный прежде опубликованный проект, было много не согласных, привожу то же самое с расценками, все кто хотят больше, не пишите, видно, что есть за что платить, но у проекта есть свой бюджет. Тема ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный дизайн. Бюджет 300-500 у.е. за сайт (общая и внутреняя страница).
Жду предложений в форме:
Бюджет : Срок : Портфолио.
Спасибо.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $500
Необходим весь комплекс работ по созданию сайта (разработка дизайна, рекомендации по размещению информации, выбору хостинга и т.д.)Закрыт16 лет назад
- $250
Необходимо разработать логотип и дизайн сайта для туристической компании. Дизайн требуется предоставить в виде сверстанных макетов. Флэш и прочие навороты не требуются. Срок - середина декабря.Закрыт16 лет назад
- $100
Требуется сделать ( доработать ) шаблон хостинговой компании 3-4 страницы, нарисовать банеры, кнопки, логотипы. Проверить валидность для браузеров. Возможно долгосрочное сотрудничество.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
Интересует дизайн сайта и привязка к движку. Тематика - Бытовая, аудио-видео, компьютерная техника. Использование флэша в шапке и навигационном меню. Интересует Киевская студия готовая подписать договор. Бютжет - 400 у.е.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо настроить систему смс-банка (smscoin.com) и сделать чтоб переводились средства через смс как на сайте www.goldsms.info. Просьба писать только тем кто реально сможет сделать. Работы там реально кто сможет разобраться не более 1 часа.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Web-студия Арт-центра "Страна" формирует команду молодых дизайнеров для постоянного сотрудничества. Наличие портфолио не обязательно. Желающие участвовать делают 1 (или все - по желанию) из 3-х тестовых заданий: - Макет главной стр. - Верстка главной стр. - Логотип Авторам всех достойных ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо придумать дизайн главной странички (для сайта тестов) и нарисовать в *.psd Оставляйте свои цены и сроки. В личку не писать. В ICQ не стучатьЗавершен16 лет назад
Тематика сайта, продажа, оплата на сайте, и доставка подарков. Кальяны, Декоративная мебель, Сабли, Клинки, Азиатская направленность. Просьба в личку не писать.Дизайн сайтов63 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно почистить лишнее, поменять структуру страниц, расположение блоков, правильно прикрутить несколько плагинов + модифицировать widget manager в админке. Возможно еще понадобится сверстать несложный дизайн для этой темы. Работа там относительно серьезная т.е нужен человек ...Закрыт16 лет назад