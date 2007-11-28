Требуется дизайн для хостинговой компании

$100
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок294 просмотра
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Требуется сделать ( доработать ) шаблон хостинговой компании 3-4 страницы, нарисовать банеры, кнопки, логотипы.

Проверить валидность для браузеров.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

16 лет назад
Homutke
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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