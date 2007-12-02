Разработать макет сайта

$100
Дизайн сайтовЗавершен39 заявок295 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать только макет образовательного сайта. Дизайн должен быть "легким, свежим", предпочтительно использовать белый, зеленый и синий цвета.

Жду предложений.

Подробное ТЗ после общений по почте или ICQ.

16 лет назад
anafema
Максим 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
44 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
netmara
Мария 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
16 лет назад
$50
Мария всю работу выполнила быстро, качественно и точно в соответствии с ТЗ. Рекомендую Марию, как грамотного веб. дизайнера
От сотрудничества с Максимом остались самые приятные впечатления). Четкая формулировка задачи, своевременная оплата без всяких проблем, человек постоянно на связи. Очень приятно работать с такими заказчиками. Рекомендую :)