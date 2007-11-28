Мелкие изменения готового дизайна

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок144 просмотра
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Требуется вырезать резину на сайте не криво,

плюс ещё по мелочи поменять пару картинок.

16 лет назад
WEIDER
Россия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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