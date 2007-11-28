Мелкие изменения готового дизайна

Требуется дизайн для сайта промышленной тематики. Оставляйте ваши предложения. Время ограничено. Во вложении задание. Выбранным участникам вышлю бренд-бук. Предпочтительно без предоплаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вырезать резину на сайте не криво,
плюс ещё по мелочи поменять пару картинок.
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