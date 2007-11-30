Создание дизайна (недвижимость)

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок241 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует редизайн сайта http://home-happy.ru/.

Пишите свои предложения.

Будут рассматриваться только те исполнители, которые покажут свои работу и что-то предложат конкретное по созданию нового дизайна (например эскиз).

P.S. В личку,ICQ, просьба не писать.

Можно писать на мыло.

16 лет назад
fatik
Артем 
42 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Minix
Ляля 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
16 лет назад
$300
4 дня