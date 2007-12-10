Сделать дизайн сайта обзоров

Интересует редизайн сайта http://home-happy.ru/. Пишите свои предложения. Будут рассматриваться только те исполнители, которые покажут свои работу и что-то предложат конкретное по созданию нового дизайна (например эскиз). P.S. В личку,ICQ, просьба не писать. Можно писать на мыло.