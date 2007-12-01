Макет+ верстка

$50
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок196 просмотров
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Необходим макет для сайта туристической базы на Ахтубе (Нижнее Поволжье). Макет простой макет, но со вкусом. Нужна шапка (желательно фото реки), одно — два изображения для нижней части (рыбы, рыбака с рыбой, нос катера, лодки). Простое меню навигации, новостной блок, подвал и т.п.

Верстка блочная, кроссбраузерная, желательно резиновая.

Бюджет 50 wmz / 1300 WMR.

Срок 1,5 дня.

16 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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