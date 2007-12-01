Конкурс "Новогодний сайт"

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Проводим конкурс на лучшее новогоднее оформление сайта, конкурс не только для профессионалов, но и для начинающих. Возраст значения не имеет! Главное это ваша фантазия и творческий потенциал! Тема нашего конкурса новогодняя, а значит должна порадовать каждого, потому что Новый Год это единственный праздник, которому стоит радоваться! Дарить тепло и радость своим близким это самое лучшее в нашей жизни! Ведь с каждым годом мы с становимся старше и старше, а ведь так иногда хочется вернуться в своё детство! И у каждого, наверное, есть какие-то свои истории, помнится свой первый подарок, и поэтому нам бы хотелось узнать и увидеть, как вы ощущаете этот праздник и как бы вы хотели его изобразить именно в дизайне, а точнее в оформлении сайта.

Подробности на http://raskrutkasait.3dn.ru

PS: Приветствуются сайты для дизайн студии, за пример можно взять разработку шаблона для нашей студии!!!

С НОВЫГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ!

Студия дизайна "Illusion Lite" @

Дополнительно!

Нет никакой оплаты, есть только призовые места и призы за них, подробности смотрите на сайте!