Дизайн для строящегося поселка

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Требуется нарисовать дизайн для сайта строящегося поселка.
Т.к. поселок находится в историческом месте, центр культурной тусовки XIX века, дизайн должен отражать:
- культурное наследие
- исторические места,
- творчество, интеллигенция
- в тоже время, не вычурно, а понятно - акцент на молодое поколение (25-45 лет)
- "Рублевка конца XIX века"
- можно учесть близость к религиозным местам - Лавра, Радонеж, Усадьбы
- Спокойствие и одухотворенность.
В приложении - ТЗ (это практически все - что есть на данный момент)
Просьба откликнуться дизайнеров, выполнявших аналогичные работы.
Предложения с ориентировочной стоимостью и примерами работ - дублируйте на
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