Дизайн для строящегося поселка

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки335 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется нарисовать дизайн для сайта строящегося поселка.

Т.к. поселок находится в историческом месте, центр культурной тусовки XIX века, дизайн должен отражать:

- культурное наследие

- исторические места,

- творчество, интеллигенция

- в тоже время, не вычурно, а понятно - акцент на молодое поколение (25-45 лет)

- "Рублевка конца XIX века"

- можно учесть близость к религиозным местам - Лавра, Радонеж, Усадьбы

- Спокойствие и одухотворенность.

В приложении - ТЗ (это практически все - что есть на данный момент)

Просьба откликнуться дизайнеров, выполнявших аналогичные работы.

Предложения с ориентировочной стоимостью и примерами работ - дублируйте на

[email protected]

16 лет назад
advainfo
Россия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
Dam1an
Design 
43 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
31 отзыв(-1)
16 лет назад
$200
  • Похожие заказы

  • Изготовление шаблона для shopcms

    $100

    шаблон для интернет-магазина на shopcms. Ассортимент товара: национальная башкирская одежда, старинные и сувенирные оружия (луки со стрелами, сабли, ножи), предметы художественно-прикладного искусства из дерева, отделочных камней (мрамор и т.п.), картины, книги на национальном языке, CD, ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн сайта

    $500

    Необходимо придать сайту солидности. Сейчас сайт простоват. Компания занимается разработкой и продвижением на рынке ERP-системы. Могу дать несколько ссылок на те сайты по этой тематике, которые мне нравятся. адрес сайта www.avasystems.ru

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Конкурс

    $2500

    Внимание! Требуется высокопрофессиональный талантливый веб-дизайнер, способный создать цифровой шедевр - гармонию красоты, удобства и технологий. Конкурс Крупный Интернет портал, с огромным потенциалом на великое будущее, ищет веб дизайнера высокого уровня, способного мыслить нестандартно, но красиво и ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Макет+ верстка

    $50

    Необходим макет для сайта туристической базы на Ахтубе (Нижнее Поволжье). Макет простой макет, но со вкусом. Нужна шапка (желательно фото реки), одно — два изображения для нижней части (рыбы, рыбака с рыбой, нос катера, ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта в стиле Яндекс

    Требуется лёгкий, простенький, но приятный дизайн, без особых графических наворотов, не надо рисовать сложные фоны. Несколько страничек с одинаковым дизайном. То-есть рисуете макет главной страницы, подбираете стили и цвета для текстов и элементов по мелочи на внутренних страницах, располагаете грамотно ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Конкурс "Новогодний сайт"

    Проводим конкурс на лучшее новогоднее оформление сайта, конкурс не только для профессионалов, но и для начинающих. Возраст значения не имеет! Главное это ваша фантазия и творческий потенциал! Тема нашего конкурса новогодняя, а значит должна ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн для сексшoпа

    $250

    1. Нужен красивый дизайн для сексшопа на базе движка shopscript. 2. Верстка. 3. Прикрутка к движку. www.mine-sex.ru ТЗ специально разделил на 3 пункта. В предложении желательно указывайте, сколько из 3-х пунктов готовы выполнить. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создание дизайна (недвижимость)

    Интересует редизайн сайта http://home-happy.ru/. Пишите свои предложения. Будут рассматриваться только те исполнители, которые покажут свои работу и что-то предложат конкретное по созданию нового дизайна (например эскиз). P.S. В личку,ICQ, просьба не писать. Можно писать на мыло.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад