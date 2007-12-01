Дизайн для строящегося поселка

Требуется нарисовать дизайн для сайта строящегося поселка.

Т.к. поселок находится в историческом месте, центр культурной тусовки XIX века, дизайн должен отражать:

- культурное наследие

- исторические места,

- творчество, интеллигенция

- в тоже время, не вычурно, а понятно - акцент на молодое поколение (25-45 лет)

- "Рублевка конца XIX века"

- можно учесть близость к религиозным местам - Лавра, Радонеж, Усадьбы

- Спокойствие и одухотворенность.

В приложении - ТЗ (это практически все - что есть на данный момент)

Просьба откликнуться дизайнеров, выполнявших аналогичные работы.

Предложения с ориентировочной стоимостью и примерами работ - дублируйте на

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