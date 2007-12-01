Конкурс "Художник и кисти"

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Конкурс на лучший рисунок для сайта! Открытие конкурсы со 2 декабря по 26 декабря итоги 30 декабря! Конкурс для тех кому нравится рисовать и создавать сайты вхудожественном стиле! Так сказать Арт-сайты - это сайты нарисованные от руки карандашом! Именно такие сайты очень красивы не только дизайном но и наполнением! Рисунки на любую тему, но в целом они должны быть одного направления. То есть если вы рисуете изображения для цветочного интернет магазина, в ней должны быть только цветы илито что относится кэтому чтобы потом можно было сделать композицию из этих элементов. Можно нарисовать элементы для сайта Одной из пивиц, например Светы, или группы, идеи могут быть разные, бизнес, недвижеммость, транспорт, сувениры, все что вам интересно!

Подробности на www.raskrutkasait.3dn.ru

ВНИМАНИЕ!

Никакой оплаты не будет! Это конкурс, и о ценах речи нет! Будут только те призы которые выдвинуты на конкурс! Смотрите внимательно условие кокурса!