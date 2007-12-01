Красивый дизайн портала+качественная верстка

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок298 просмотров
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#1$

Уважаемые фрилансеры, создав 4 проекта, так и не удалось найти понравившегося мне исполнителя, кому хотелось бы доверить дизайн, портфолио не дает полного представления о возможностях человека, поэтому я решил попробовать через конкурс. За участие много платить не буду - 30-50 баксов максимум(если работа очень понравится) а то так весь бюджет уйдет на конкурс если каждому по 500 баксов платить. Буду выбирать максимум из 5 человек. Кстати, просьба к потенциальным победителям конкурса - в работах не халтурить, ибо я возможно и потеряю 100-200 баксов, но вы потеряете больше, т.к. плохие работы мне все равно не понравятся, а бюджет проекта большой.

Очень жду ваших предложений, и надеюсь, что хотя бы путем визуализации мне повезет с дизайнером, пусть это выйдет и дороже для меня, но я других путей получить качество и красоту на этом сайте уже просто не вижу.

Коротко скажу: нужен красивый с нотками восточного стиля,т.к. домен wishmarket.ru (не вычурный) аккуратный, стильный и информативный дизайн с элементами web 2.0 Все подробности готов рассказать в деталях в аське, желающие участвовать - пишите в личку.и оставляйте номера аськи, я с вами свяжусь.

16 лет назад
moonknight
40 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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