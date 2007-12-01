Тюнинг готового шаблона от TM

$100
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки128 просмотров
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Требуеться сделать тюнинг шаблона под сайт недвижимости с задаными.

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Соотвесвенно внедрение в существующую версию шаблона выпадающего меню Flash версия и ява.

Сделать нужно как flash варинт так и без него. Соотвественно знания flash и всего что связано с вкусом и цветом.

Грамотная резка шаблона с его оптимизацией.

Срок выполнения работы неделя.

16 лет назад
stopsell
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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