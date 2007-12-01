Дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок452 просмотра
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#1$

Необходимо разработать дизайн первой страницы будущего (нового) сайта.

По структуре и наполнению это будет точная копия - http://www.meblydesign.com.ua/index_OK.htm

Флэш вставка будет в том же месте (таже), "вилка" на основные три раздела тоже такая же как в примере...

Короче говоря надо сделать хороший (стильный) редизайн главной страницы с учетом уже имеющихся элементов...

Есть логотип компании и хотелось бы увидеть что-то (может быть) в таких "корпоративных" тонах и цветах (но не факт).

По итогу устроит исходник .PSD - сам все порежу и сверстаю...

Варианты присылайте в "плохиньком" джипеге - лиш бы было понятно что, где и как.

Оплачивается выбранный вариант...

16 лет назад
goloh
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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