Дизайн сайта на DLE

Требуется разработать оригинальный дизайн и сверстать его под движок DataLife Engine 6.3 для сайта о банковских услугах. Дизайн должен быть информационный, легкий, минималистичный. Структура стандартная трёхколоночная. От вас - опыт работы с версткой шаблонов под DLE ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайн-шаблона для DLE
Тема сайта- Интернет аукцион популярных товаров от миксера до квартиры в москве!
Требования к дизайну. : Красивый Промо дизайн. С легкой графикой чтобы быстро работало.(ожидается большая нагрузка)
из функций DLE будут использоваться новости от администрации, поиск и рекламный блок
ТЗ
Нужен Шаблон для DLE
Адрес Сайта http://sms-torg.ru
Суть аукциона.
Например в системе выставляется товар по цене 200 единиц... срок продажи допустим 3 дня. пользователь делает ставку смс-кой.
С каждой смс-кой цена товара уменьшается!
Кто последний отправит смс на момент окончания, аукциона или если цена упадет до нуля,
получает возможность приобретения или получения этого товара бесплатно.
Задача сайта реклама аукциона и просвящение участников!
На сайте будут публиковатся анонсы новых лотов.
каждый лот будет иметь фото и описание
Будут публиковатся Результаты торгов/Победители
---разделы сайта---
Главная
Аукцион (открывает отдельный скрипт самого аукциона)
Победители
Правила участия
Вопросы ответы
Контакты
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Скрипт самих торгов (его делают другие) будет работать отдельно от DLE для него нужно сделать верхушку и низ
Хочется что-то такое красивое и не тяжолое. Приятное глазу.
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