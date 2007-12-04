Дизайн сайта на DLE

Требуется дизайн-шаблона для DLE

Тема сайта- Интернет аукцион популярных товаров от миксера до квартиры в москве!

Требования к дизайну. : Красивый Промо дизайн. С легкой графикой чтобы быстро работало.(ожидается большая нагрузка)

из функций DLE будут использоваться новости от администрации, поиск и рекламный блок

ТЗ

Нужен Шаблон для DLE

Адрес Сайта http://sms-torg.ru

Суть аукциона.

Например в системе выставляется товар по цене 200 единиц... срок продажи допустим 3 дня. пользователь делает ставку смс-кой.

С каждой смс-кой цена товара уменьшается!

Кто последний отправит смс на момент окончания, аукциона или если цена упадет до нуля,

получает возможность приобретения или получения этого товара бесплатно.

Задача сайта реклама аукциона и просвящение участников!

На сайте будут публиковатся анонсы новых лотов.

каждый лот будет иметь фото и описание

Будут публиковатся Результаты торгов/Победители

---разделы сайта---

Главная

Аукцион (открывает отдельный скрипт самого аукциона)

Победители

Правила участия

Вопросы ответы

Контакты

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Скрипт самих торгов (его делают другие) будет работать отдельно от DLE для него нужно сделать верхушку и низ

Хочется что-то такое красивое и не тяжолое. Приятное глазу.