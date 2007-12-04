Дизайн сайта на DLE

$100
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок260 просмотров
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Требуется дизайн-шаблона для DLE

Тема сайта- Интернет аукцион популярных товаров от миксера до квартиры в москве!

Требования к дизайну. : Красивый Промо дизайн. С легкой графикой чтобы быстро работало.(ожидается большая нагрузка)

из функций DLE будут использоваться новости от администрации, поиск и рекламный блок

ТЗ

Нужен Шаблон для DLE

Адрес Сайта http://sms-torg.ru

Суть аукциона.

Например в системе выставляется товар по цене 200 единиц... срок продажи допустим 3 дня. пользователь делает ставку смс-кой.

С каждой смс-кой цена товара уменьшается!

Кто последний отправит смс на момент окончания, аукциона или если цена упадет до нуля,

получает возможность приобретения или получения этого товара бесплатно.

Задача сайта реклама аукциона и просвящение участников!

На сайте будут публиковатся анонсы новых лотов.

каждый лот будет иметь фото и описание

Будут публиковатся Результаты торгов/Победители

---разделы сайта---

Главная

Аукцион (открывает отдельный скрипт самого аукциона)

Победители

Правила участия

Вопросы ответы

Контакты

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Скрипт самих торгов (его делают другие) будет работать отдельно от DLE для него нужно сделать верхушку и низ

Хочется что-то такое красивое и не тяжолое. Приятное глазу.

Дизайн сайта
16 лет назад
dzambul
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранные исполнители
CreaMax
More 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
16 лет назад
$120
5 дней
Довольно быстро нашли общий язык. Работу сделали вовремя! Хорошо и качественно. Успехов в работе!!
Был приятно удивлен нашим сотрудничеством с Александром… Работать с данным заказчиком одно удовольствие, кроток и понятен. Отличный как заказчик и как человек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству… Спасибо!
Gothique
Алена 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 отзывов
16 лет назад
$100
недоговорились
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