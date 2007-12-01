Развлекательно-информационный портал

Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок198 просмотров
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Дизайн с версткой.

Главная страница содержит:

1. поисковая форма -> выдача результатов на новой странице (поиск по Google, Яндекс)

2. почтовая форма(кодинг готов) -> переход на страницу регистрации нового почт.ящика

переход на почтовый сервис

почтовый сервис аналог mail.a.ua. Зарегистрируйте почтовый ящик увидите все нужные страницы.

дизайн почтового сервиса

3. блок ведущий на страницу гороскопов дизайн страницы соответственно импорт http://horoscopes.astrostar.ru/daily/common/

4. блок ведущий на страницу прогнозов погоды импорт weather.co.ua дизайн страницы соответственно

5. блок ведущий на раздел мобильного контента (кодинг готов) дизайн страницы соответственно

6. блок ведущий на раздел флеш игр. дизайн страницы соответственно

7. блок ведущий в раздел ТВ программа. дизайн страницы соответственно

8. блок ведущий в раздел знакомства.

зарезервировать 2 рекламных места под банера

Сроки "на вчера". Работаю по договору. Поэтому подавляющее предпочтение Украина, Киев

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16 лет назад
1tel
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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