Развлекательно-информационный портал

Требуется сделать шаблон сайта под партнерскую программу Playfon и интегрировать его со скриптом парсера xml от Playfon
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн с версткой.
Главная страница содержит:
1. поисковая форма -> выдача результатов на новой странице (поиск по Google, Яндекс)
2. почтовая форма(кодинг готов) -> переход на страницу регистрации нового почт.ящика
переход на почтовый сервис
почтовый сервис аналог mail.a.ua. Зарегистрируйте почтовый ящик увидите все нужные страницы.
дизайн почтового сервиса
3. блок ведущий на страницу гороскопов дизайн страницы соответственно импорт http://horoscopes.astrostar.ru/daily/common/
4. блок ведущий на страницу прогнозов погоды импорт weather.co.ua дизайн страницы соответственно
5. блок ведущий на раздел мобильного контента (кодинг готов) дизайн страницы соответственно
6. блок ведущий на раздел флеш игр. дизайн страницы соответственно
7. блок ведущий в раздел ТВ программа. дизайн страницы соответственно
8. блок ведущий в раздел знакомства.
зарезервировать 2 рекламных места под банера
Сроки "на вчера". Работаю по договору. Поэтому подавляющее предпочтение Украина, Киев
Мотивируйте стоимость.
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