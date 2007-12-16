Подредактировать шаблон Joomla

Требуется web-дизайнер для разработки персонального сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно растянуть шаблон на 100% ширины, добавить правый блок, отзеркалить шапку, добавить в шапке место под баннер 468*60.
Указывайте сроки и цены.
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