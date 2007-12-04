maksim-maxim

Нужно сделать (дизайн и верстка) скин для панели управления хостингом Direct Admin. Требования: - удобство - лаконичность - в стиле "веб 2.0" Заявки принимаем только от тех, кто имеет опыт *верстки* скинов под эту панель. Срочно.
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