Дизайн покер сообщества

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок292 просмотра
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Требуется дизайнер, имеющий опыт работы с community сайтами.

Задача по дизайну всего сообщества на современный лад WEB 2.0 с продуманным usability.

Цель - максимальная простота, минимум графических элементов, удобство, расширенный функционал.

ICQ 699888

16 лет назад
n0nam3_
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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