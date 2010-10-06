Дизайн и верстка скина для Direct Admin

$250
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки215 просмотров
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Нужно сделать (дизайн и верстка) скин для панели управления хостингом Direct Admin.

Требования:

- удобство

- лаконичность

- в стиле "веб 2.0"

Заявки принимаем только от тех, кто имеет опыт *верстки* скинов под эту панель. Срочно.

13 лет назад
ako
Беларусь
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
dragon_egg
Дмитрий 
37 летЧехия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$250
3 дня
Получили лаконичный стильный дизайн, сверстанный шаблон и дельные советы по юзабилити сервиса. Всё это в кратчайшие сроки. Мгновенно среагировал на список доработок. Будем продолжать работать с Дмитрием.
Человек, который знает чего хочет и всегда предоставляет грамотное ТЗ на свои проекты. Редкость в наши дни.
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