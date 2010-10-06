Дизайн и верстка скина для Direct Admin

Необходимо разработать дизайн первой страницы будущего (нового) сайта. По структуре и наполнению это будет точная копия - http://www.meblydesign.com.ua/index_OK.htm Флэш вставка будет в том же месте (таже), "вилка" на основные три раздела тоже такая же как в примере... Короче ...