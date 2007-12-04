Мелкий дизайн

$70
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно в течении 2х дней нарисовать(громко сказано даже, скорее квадратики погонять)

диз сайта партнерки. (основа вот - https://www.umaxlogin.com/switchdis.php ), + написать красиво текст.

Предложения пишем здесь, сообщения в ICQ, меил и ПМ игнорирую.

16 лет назад
Hokc
33 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
karinazay
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$70