Мелкий дизайн

Для электронного журнала нужно нарисовать новый дизайн и сверстать одну страницу. Старый был довольно скучным, новый нужен яркий, и соответствующий тематике (юмор). Сам журнал можно скачать тут: http://www.sitysoft.com/modules/mydownloads/visit.php?cid=70&lid=1253 рекомендую всем ознакомиться с ним, прежде чем писать предложения.