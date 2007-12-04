Простой дизайн

$50
Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок380 просмотров
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Надо простой дизайн, графикой не перегружен. Из рисунков там надо только логотип, остальное грамотная верстка CSS.

16 лет назад
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Россия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
44 отзыва(-2)