XXX портал

$125
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок366 просмотров
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Нужен проф. дизайнер, желательно выполнявший подобные заказы.

Аська, ссылка на портфолио...

16 лет назад
diamondweb
Иван 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
New_design
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$125
Отличный дизайнер! Выполнил все очень быстро и красиво! Претензий нет. Я остался очень доволен.
Замечательный заказчик, четко поставил задачу и вовремя оплатил работу в полном обьеме - сразу же после исполнения. Всегда он-лайн, помогает при непонятных моментах. Заказал еще два проекта. Работать с ним легко и приятно.