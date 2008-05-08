New_design

Максим Козаченко New_design

 
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Козаченко Максим Михайлович

дизайнер

Возраст: 27 лет

Контактный телефон: 80509077783, 80445622629

e-mail: [email protected]

isq 395961637

Навыки: Photoshop, Flash, CorelDRAW, Illustrator

Портфолио
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Отзывы заказчиков
teplahata
Владимир 
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$150
9 баллов
8 лет назад
Нужен логотип + дизайн для shopcms
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
14 лет назад
Строгий, стильный дизайн
Профессионал, РЕКОМЕНДУЮ
Отличный заказчик.
Ответный отзыв
ivan-lev
Иван 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта транспортной компании
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
shs007
Сергей 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Редизайн сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
spdesign72
55 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$30
10 баллов
16 лет назад
Перерисовать карту
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!