Козаченко Максим Михайлович
дизайнер
Возраст: 27 лет
Контактный телефон: 80509077783, 80445622629
e-mail: [email protected]
isq 395961637
Навыки: Photoshop, Flash, CorelDRAW, Illustrator
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$150
9 баллов
8 лет назад
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$150
10 баллов
14 лет назад
Профессионал, РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Отличный заказчик.
$100
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
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$30
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!