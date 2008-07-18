Дизайн сайта транспортной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен79 заявок708 просмотров

Требуется создать дизайн сайта транспортной компании.

Основное направление - грузоперевозки по Москве и области.

17 лет назад
ivan-lev
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

New_design
42 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$100
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравилось сотрудничество, Иван выступал посредником между мной и заказчиком. Четко поставил задачу, не торопил, дал время поработать, голову не морочил, все корректировки которые просил выполнить были обоснованными. С оплатой вообще никаких проблем - вовремя и в полном обьеме. Иван, я готов в дальнейшем выполнять твои заказы!!!
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

New_design
42 года
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-3)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $250

    Дизайн сайта часовой тематики. Смотрите вложение. На работу не более 2-3- дней. Выберу 3-5 участников. Предоставлю все материалы – Лого, фото и т.д. Победителю - 250$. За второе и ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт финансового проекта - депозитария

    Здравствуйте! Суть проекта - создается депозитарий, люди дают деньги, деньги работают - отсюда выгода. Собственно смысл - депозиты - цель сайта - стимулировать людей на депозиты в WebMoney. ...

    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт-презентация

    $250

    Бюджет $250 Оплата yandex-денги или Web-money 50 % после утверждения набросок, остальные 50 % по оканчанию проекта. Средства связи: личка и Аська Работа только с выбраным исполнителем Подробное ТЗ вышлю ...

    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для 2 сайтиков

    Дизайн для двух сайтиков. Простой, лаконичный, симпатичный. Сайты оба одностраничные. Первый - быстро, второй - до 10 дней есть время. Жду предложений по ценам и срокам.

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделка шаблона для DLE 7.0

    Есть шаблон Firefly для DLE: http://4dle.ru/skins/1147155823-yoo-firefly.html в нём нужно изменить цветовую гамму по типу как в его светлой модификации: http://www.newsof.net/download-scripts/datalifeengine-dle/download-remake-of-firefly-template-for-dle-datalife-engine.html и внести ещё некоторые несложные изменения: сделать меню в колонке фиксированным, ...

    DLE
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Редизайн 4 сайтов под Joomla

    $100

    Установлено 4 сайта с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад