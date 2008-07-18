Дизайн сайта транспортной компании

Очень понравилось сотрудничество, Иван выступал посредником между мной и заказчиком. Четко поставил задачу, не торопил, дал время поработать, голову не морочил, все корректировки которые просил выполнить были обоснованными. С оплатой вообще никаких проблем - вовремя и в полном обьеме. Иван, я готов в дальнейшем выполнять твои заказы!!!