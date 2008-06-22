Нужен дизайн сайта магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт72 заявки667 просмотров

Нужен дизайн сайта магазина, по типу www.toystore.co.il, но в других тонах (голубой и розовый) и более солидный. Все компоненты те же

17 лет назад
binamica
51 год
20 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад
$250

Заявки фрилансеров

Dam1an
Design 
44 года
20 лет в сервисе
Был
16 лет назад
31 отзыв(-1)
17 лет назад

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