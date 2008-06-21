Дизайн для двух сайтиков. Простой, лаконичный, симпатичный. Сайты оба одностраничные. Первый - быстро, второй - до 10 дней есть время. Жду предложений по ценам и срокам.
Макет главной страницы корпоративного сайта
3 варианта
Бюджет $300
Оплата WMZ|WMR или Сбербанк
50 % за утвержденный jpg, остальные 50 % по факту получения исходника.
Убедительная просьба в личку не писать.
Ссылку на портфолио сразу в предложении.
Новичкам просьба не беспокоить.
Предложения типа $50 за 1 день не рассматриваются
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