Нужно почистить и поправить код сайта http://sunturkey.ru , так чтоб сайт корректно мог отоброжаться во всех браузерах (пока только в IE как надо работает, если смотреть его через браузер Mozila то там ваще каша!), и ...
Макет футбольного портала
Необходимо изготовить простенький макет футбольного портала, верстку не предлогать
По всем вопросам пишите покажу пример:
Выбранный исполнитель
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