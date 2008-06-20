Разработка дизайна и установка интернет-магазина автомобильных аксессуаров. Нужно: 1. Развернуть скрипт интернет-магазина со стандартным дизайном (скорее всего VamShop на хостинге от Agava). 2. Разработать логотип магазина автомобильных аксессуаров или доработать уже существующую идею (в ...
Сайт хостинга
Куплю готовый дизайн сайта хостинга.
нужен именно уже готовый сайт.
Предлагайте свои дизайны.
Если, что-то подойдет - куплю.
Бюджет 100 ВМЗ.
ICQ 989669
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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