Небольшая работа для дизайнера - флешера

Есть шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/9888.html

Нужно:

1. Сделать флешь шапку шаблона шириной девятьсот с лишним точек, за счет увеличения длины картинок в фото-галерее. (при этом спец -эффекты должны остаться, или можно заменить их другими)

2. Вставить и чуть-чуть анимировать другой логотип (логотип сауны), он есть в виде кореловского файла, хотя может придется его чуть-чуть доработать.

3. Русифицировать пункты меню (подобрать шрифт), галерею и прелоадер шапки..

4. Отключить весь звук в шапке

5. Привязать пункты меню к указанным мной путям страниц.

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По шапке все

Еще надо нарисовать карту шириной 600 точек и ее уменьшенную версию в цветах шаблона (без флеша, просто рисунок) Уменьшенную версию можно сделать из большой, главное чтобы все шрифты были четкими. Карта простая, оригинальный фрагмент (из Яндекс карт) по которому надо будет отрисовать я покажу.

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На этом все…

P.S. Кроме шапки и карты сам шаблон трогать не надо, остальное сделаю самостоятельно…

Бюджет: 120$

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