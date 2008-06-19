У нас есть веб-сайт (на английском языке) по транспортировке автомобилей. Нужен немного более красочный и интересный дизаин. Наш веб-саит:www. car-transport.ca Дизайн который нам подходит это что-то вроде этого: http://www.thrifty.com/
Небольшая работа для дизайнера - флешера
Есть шаблон http://www.templatemonster.com/website-templates/9888.html
Нужно:
1. Сделать флешь шапку шаблона шириной девятьсот с лишним точек, за счет увеличения длины картинок в фото-галерее. (при этом спец -эффекты должны остаться, или можно заменить их другими)
2. Вставить и чуть-чуть анимировать другой логотип (логотип сауны), он есть в виде кореловского файла, хотя может придется его чуть-чуть доработать.
3. Русифицировать пункты меню (подобрать шрифт), галерею и прелоадер шапки..
4. Отключить весь звук в шапке
5. Привязать пункты меню к указанным мной путям страниц.
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По шапке все
Еще надо нарисовать карту шириной 600 точек и ее уменьшенную версию в цветах шаблона (без флеша, просто рисунок) Уменьшенную версию можно сделать из большой, главное чтобы все шрифты были четкими. Карта простая, оригинальный фрагмент (из Яндекс карт) по которому надо будет отрисовать я покажу.
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На этом все…
P.S. Кроме шапки и карты сам шаблон трогать не надо, остальное сделаю самостоятельно…
Бюджет: 120$
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