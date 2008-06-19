Дизайн + верстка

КИДАЛОВО Заказ был принят 30 июля. Завтра 30 октября... Что было сделано за это время? Началось все хорошо, дизайнер "чувствует" заказчика, улавливает, что нужно делать и по-началу даже делает. Потом начались пропадания из сети и отмазки типа "болел", "не было интернета". Затем детский сад класса "меня подвели субподрядчики". В середине работы, когда часть дизайна была сделана, забрал оплату. По окончанию дизайна согласился, что с ТАКОЙ задержкой надо что-то делать и предложил натянуть на движок "со скидкой". В результате на руках у меня нерезанный дизайн, который не берут программисты и с которым не хотят возиться верстальщики. Верстка сделана не была, хотя и оплачена. Про обещанный бонусный движок, естественно, забыли. Резюме - КИДАЛОВО.. Если Вы все-таки польстились на положительные отзывы этого умельца, мой Вам совет - оговаривайте штрафы на каждый день просрочки и не платите НИЧЕГО до того, как примите работу. Удачи!