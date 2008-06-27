Дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен71 заявка703 просмотра

Необходимо создать дизайн сайта Гос.Учреждения. Должен быть строгим. Текущее состояние сайта в картинке.

17 лет назад
yeldos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ILcher
Илья 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$500
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ILcher
Илья 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна сайта для детского сада

    $600

    Нужно разработать дизайн сайта для англоязычного детского сада. Дизайн должен быть современный, детский, не шаблонный! Условия конкурса: - Первый этап - все желающие, присылают заявки и получают техзадание ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн туристического портала

    Необходимо сделать дизайн-макет главной страницы туристического портала. Фирменный стиль, цветовая гамма и приблизительная структура в архиве. Дизайны сайтов, которые понравились: www.wien.info www.budapestinfo.hu www.ugor.com.ua www.vilnus-tourism.lt www.latviatourism.lv www.rigatourism.lv www.visit.london.com ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт-визитка

    Необходимо: 1. Проработать дизайн проекта (сайта-визитки) 2. Верстка От Вас требуется: 1. Портфолио 2. Сайт www.w3c.org должен быть вашим другом ...

    CSSDrupalHTML
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужна мысль по дизайну сайта

    Имеется сфера деятельности: Коучинг. Компания оказывает консультационные услуги в области роста эффективности работы организации, консультационные услуги в области роста личной эффективности человека... в общем Коучинг. Заданние расчитанно на то, что Вы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для страховой компании

    $100

    Требуется разработать дизайн для страховой компании. Использовать природные цвета, дизайн должен быть в теплых тонах и радовать посетителя. меню и структуру можно использовать такую же как и на сайте http://moldasig.md/ ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн главной

    Нужен диз главной страницы. Концепт и понимание того что нужно есть. Нужен талантливый (и в меру адекватный ;-)) дизайнер, который реализует идею. Жду инфу с ценами, сроками и портфолио. Как "индикативный" ...

    Дизайн сайтов47 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта программы

    $100

    Требуется разработать дизайн сайта программы для оформления фотографий (рамки, открытки и т.п.) и сверстать три типовые страницы для него. Основные требования: - современный стиль (aква и т.п.); - лёгкость графических элементов; - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн для Математического портала

    $200

    Требуется нарисовать дизайн для математического портала. Все должно быть простым, строгим и понятным. Подробности в Техническом Задании. Жду Ваших предложений в комменты.

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    17 лет назад