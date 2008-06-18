Нужно разработать дизайн сайта для англоязычного детского сада. Дизайн должен быть современный, детский, не шаблонный! Условия конкурса: - Первый этап - все желающие, присылают заявки и получают техзадание ...
Дизайн для страховой компании
Требуется разработать дизайн для страховой компании.
Использовать природные цвета, дизайн должен быть в теплых тонах и радовать посетителя.
меню и структуру можно использовать такую же как и на сайте http://moldasig.md/
Сделать место для курсов валют (EUR,USD,ROM,UAH)
Место для опроса.
Нужны эскизы, макеты (в jpg)
Долгосрочное сотрудничество с автором понравившегося нам дизайна.
Наличие портфолио не обязательно!
В приложении логотип компании.
Макеты и эскизы скидывайте на емайл: [email protected]
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