Шаблон для dle 7.0

$50
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#1$

Требуется сверстать шаблон дивами для dle 7.0

Шаблон должен состоять из шапки, трех колонок и подвала.

Цветовая гамма и оформление как на скриншоте, шапка приблизительно как на vip-files.ru

DLE
17 лет назад
vinic
51 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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