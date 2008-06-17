Редактирование существующих сайтов и шаблонов

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок283 просмотра

Требуется Web-дизайнер для редактирования существующих сайтов и шаблонов.

Необходимо знание html, css и простейших скриптов.

Возможна сдельная оплата за каждый сделанный сайт.

Объем сайтов от нескольких до 15-20 страниц.

CSSHTML
17 лет назад
chamich
55 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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