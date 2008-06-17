Доработать дизайн портала

# 1 — $

Доброго всем времени суток.

Портал - городской сайт. Нужно доработать его дизайн. Работает около года, существующий дизайн немного не устраивает, нуждается в доработке, хотя пиктограммки, всякая мелочевка в своё время была нарисована.

Желательно сотрудничество с дизайнером, который имел опыт работы по подобным проектам.

Работаем следующим образом:

Вы связывайтесь со мной по ICQ, я вам говорю адрес сайта, вы дизайните небольшой блок и если моё видение совпадает с вашим - продолжаем работать. Работы там совсем немного, главное - найти изюминку оформления.

Согласных сотрудничать по предложенной схеме, прошу связываться по ICQ 7-306-904, ну и оставлять предложения тут. Выбранному фрилансеру и хорошо выполнившему работу, пишу соответствующий отзыв.

Спасибо.