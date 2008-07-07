Установлено 6 сайтов с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть ...
Разработка дизайна для корпоративного сайта
У компании сейчас готовится годовой отчет. Дизайн ГО уже разработан и принят. Кроме того есть логотип, фирменный стиль, фирменные цвета...
Требуется адаптировать выбранный для ГО стиль под дизайн сайта. Плюсом будет собственное предложение своей темы. В идеале хотелось бы увидеть макет на основе предложенной идеи и 1-2 макета со своей идеей
В атаче некоторые макеты ГО, фирменный стиль и планируемая структура. Одно из требований: особо не выпячивать логотип, поскольку он не очень нравится генеральному. Поэтому крупно на страницы его вешать не надо.
Вкратце о компании:
У компании есть интересы в областях нанотехнологий, высоких технологий и т.д. Кроме того, есть проекты в
лесной и в химической отрасли. Сайт будет рассчитан на русский сегмент Интернета.
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