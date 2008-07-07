Разработка дизайна для корпоративного сайта

У компании сейчас готовится годовой отчет. Дизайн ГО уже разработан и принят. Кроме того есть логотип, фирменный стиль, фирменные цвета...

Требуется адаптировать выбранный для ГО стиль под дизайн сайта. Плюсом будет собственное предложение своей темы. В идеале хотелось бы увидеть макет на основе предложенной идеи и 1-2 макета со своей идеей

В атаче некоторые макеты ГО, фирменный стиль и планируемая структура. Одно из требований: особо не выпячивать логотип, поскольку он не очень нравится генеральному. Поэтому крупно на страницы его вешать не надо.

Вкратце о компании:

У компании есть интересы в областях нанотехнологий, высоких технологий и т.д. Кроме того, есть проекты в

лесной и в химической отрасли. Сайт будет рассчитан на русский сегмент Интернета.