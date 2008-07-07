Разработка дизайна для корпоративного сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка316 просмотров

У компании сейчас готовится годовой отчет. Дизайн ГО уже разработан и принят. Кроме того есть логотип, фирменный стиль, фирменные цвета...

Требуется адаптировать выбранный для ГО стиль под дизайн сайта. Плюсом будет собственное предложение своей темы. В идеале хотелось бы увидеть макет на основе предложенной идеи и 1-2 макета со своей идеей

В атаче некоторые макеты ГО, фирменный стиль и планируемая структура. Одно из требований: особо не выпячивать логотип, поскольку он не очень нравится генеральному. Поэтому крупно на страницы его вешать не надо.

Вкратце о компании:

У компании есть интересы в областях нанотехнологий, высоких технологий и т.д. Кроме того, есть проекты в

лесной и в химической отрасли. Сайт будет рассчитан на русский сегмент Интернета.

17 лет назад
Freeman2001
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sagan22
41 год
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад
Работа выполнена полностью и в срок. Никаких нареканий, очень ответственное и грамотное отношение к заказу. Несмотря на нечеткую формулировку ТЗ на дизайн с моей стороны, были разработаны очень хорошие макеты дизайна. Спасибо!

Заявки фрилансеров

sagan22
41 год
18 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
17 лет назад

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