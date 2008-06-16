Установлено 6 сайтов с модулями и дизайном под джумлу. Но все шаблоны похожи на сателиты, а не на сайты. Хотя наполнение уже есть. Тематика банковское оборудование. 1 сайт - 1 товар. Все шаблоны, что есть ...
Дизайн для сайта ресторана (изменение в описании!)
Уважаемые господа, дизайнеры!
Чтобы как-то разобраться с поступившими предложениями и сократить переписку, и подробно расписываю требования к проекту, которые нужно выдержать.
ВНИМАНИЕ: Новая формулировака задачи - в прикрепленном файле!
Расчет за выполнение работ:
- yandex-деньги
- наличный расчет
- безналичный
- безопасная сделка
По поводу предоплаты:
- только в случае заключения договора с юр.лицом.
- не более 5% от суммы заказа
- для Украины и других стран: не будем терять время на пересылку договоров.
Если хотите работать, то давайте работать на доверии. Мы здесь не для того, чтоб кидать друг-друга!
Прошу всех, кто ранее откликнулся - обновить свои предложения с учетом этой информации.
Спасибо.
Предыдущая формулировка:
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Есть:
сайт, работающий на CMS s.Builder, практически без дизайна
Нужно:
создать 3 шаблона с ОЧЕНЬ КРАСИВЫМ дизайном, которые можно переключать через CMS.
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