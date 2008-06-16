Дизайн для сайта ресторана (изменение в описании!)

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок638 просмотров

Уважаемые господа, дизайнеры!

Чтобы как-то разобраться с поступившими предложениями и сократить переписку, и подробно расписываю требования к проекту, которые нужно выдержать.

ВНИМАНИЕ: Новая формулировака задачи - в прикрепленном файле!

Расчет за выполнение работ:

- yandex-деньги

- наличный расчет

- безналичный

- безопасная сделка

По поводу предоплаты:

- только в случае заключения договора с юр.лицом.

- не более 5% от суммы заказа

- для Украины и других стран: не будем терять время на пересылку договоров.

Если хотите работать, то давайте работать на доверии. Мы здесь не для того, чтоб кидать друг-друга!

Прошу всех, кто ранее откликнулся - обновить свои предложения с учетом этой информации.

Спасибо.

Предыдущая формулировка:

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Есть:

сайт, работающий на CMS s.Builder, практически без дизайна

Нужно:

создать 3 шаблона с ОЧЕНЬ КРАСИВЫМ дизайном, которые можно переключать через CMS.

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17 лет назад
adiks
Арсен 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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