Дизайн для блога

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки372 просмотра

Нужен дизайн для wordpress. Натягивать на движок буду сам, от вас только нарисованный и сверстанный шаблон. Основная работа - шапка, меню однотипное простое. Идеи есть по дизайну, также предоставлю образцы подобных блогов.

WordPress
17 лет назад
vronskiy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад
$75
3 дня
Отличная работа, всем доволен.
Хорошо поработали. Интересный и довольно сложный Проект. На этапе разработки Заказчиком были внесены корректировки в ТЗ, которые были дополнительно адекватно оплачены. Никакой "горячки". Всегда на связи. Всем рекомендуем.

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
17 лет назад

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