Нужен дизайн для сайта фирмы занимающейся:

1. грузоперевозками.

2. арендой спец техники

3. продажей запчастей.

Все три направления должны присутствовать на сайте.

В результате должны быть представлены: главная страница, по одной внутренней странице для каждого направления. Всего 4 макета.

Логотипа нет.

Рассматриваются предложения только при наличии в портфолио работ схожей тематики...

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