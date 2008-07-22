Дизайн сайта

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Завершен15 заявок252 просмотра

Нужен дизайн для сайта фирмы занимающейся:

1. грузоперевозками.

2. арендой спец техники

3. продажей запчастей.

Все три направления должны присутствовать на сайте.

В результате должны быть представлены: главная страница, по одной внутренней странице для каждого направления. Всего 4 макета.

Логотипа нет.

Рассматриваются предложения только при наличии в портфолио работ схожей тематики...

Сроки? Стоимость?

17 лет назад
softpop
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
17 лет назад
$200
1 день
Работа остановлена
Работа остановлена

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
17 лет назад

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