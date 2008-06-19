Шапка для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок197 просмотров

Шапка для сайта Техническое Задание В приложение!

Бюджет 50 wmz сроки 1 день!

17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

karinazay
Карина 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Прекрасный работодатель. Спокойное, живое общение, очень четкая постановка задачи. С оплатой не было проблем, ответственный. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

karinazay
Карина 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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