Требуется нарисовать дизайн сайту на гитарную тему. Дизайн нужен в PSD. Верстка не требуется.
Отрисовать героев фантастического кинофильма
Нужно для концепции строительного сайта отрисовать несколько героев фантастического кинофильма.
Новичков просьба не беспокоить - нужен профессионал
ICQ: 380945346
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