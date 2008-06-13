Сайт для транспортной компании

Есть общий дизайн сайта, он остается неизменным. Есть дизайн внутренних страниц сайта - все остается неизменным, необходимо разработать дизайн для внутренних страниц с описаниями услуг. Т.е. оформление блоков (в стиле общего дизайна сайта) текстов с ...