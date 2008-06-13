Предложите эскиз дизайна сайта. Общий смысл такой: главная страница в виде района города, в котором есть офисное здание, ресторан, коттедж, жилой дом, возможны любые комбинации! Город должен получиться живым, реалистичным, но немного мультяшным, хотя это ...
Созданиe шапки
МОлодой, но перспктивный проект на игровую тематику ищет художника для создания шапки НЕДОРОГО!
Обращаться в ICQ 284 856 830 или на почту [email protected]
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