Минималистичный дизаин веб2.0 + сверстать

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок351 просмотр

Хочется суппер пуппер-пустой но красивый дизаин в стиле веб 2.0

CMS будет WP или textpattern

Будет сайт-визитка.

Рассматриваю предложения только с конкретными примерами web2.0 и ценой.

Можете так же сделать мини макет с идей.

WordPress
17 лет назад
mastini
36 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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