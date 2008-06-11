Нужен очень дорогой(качественный) дизайн. очень солидный. по фирменному стилю. дизайн - наполовину флэш. цитата владельца агенства: "Кароче нужен сайт. Половина на флэше. Агентству недвижимости, чтобы всё плавало и светилось". ...
Минималистичный дизаин веб2.0 + сверстать
Хочется суппер пуппер-пустой но красивый дизаин в стиле веб 2.0
CMS будет WP или textpattern
Будет сайт-визитка.
Рассматриваю предложения только с конкретными примерами web2.0 и ценой.
Можете так же сделать мини макет с идей.
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