Есть наброски сайта http://andrey.abasco.ru/abasco_new/index.html Нужно создать шапку для внутренних страниц сайта размером 960*120 пикс. Вот здесь http://andrey.abasco.ru/abasco_new/kashi/abrikos.html как и на других страницах, она просто обозначенна серым цветом. ...