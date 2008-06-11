Требуется качественный дизайн Интернет-аукциона Сейчас по моим идеям пишется новый движок для интернет-аукциона, будет реализовано много идей, которые не используются еще на аукционах в Рунете, а некоторые и в мире. Планируется ...
Шапка для страниц сайта
Есть наброски сайта http://andrey.abasco.ru/abasco_new/index.html
Нужно создать шапку для внутренних страниц сайта размером 960*120 пикс.
Вот здесь http://andrey.abasco.ru/abasco_new/kashi/abrikos.html как и на других страницах, она просто обозначенна серым цветом.
Нужно создать дизайн этой шапки, по содержанию и смыслу подходящий этому сайту.
Цвета шапки должны быть близки преобладающему цвету главной страницы сайта http://andrey.abasco.ru/abasco_new/index.html и цвету пилотного продукта компании http://andrey.abasco.ru/abasco_new/kashi/abrikos.html — небесно-голубому.
Важно, чтобы логотип нормально наложился на все это, а не выглядел инопланетным кораблем. Логотип здесь http://andrey.abasco.ru/logo.psd и http://andrey.abasco.ru/logo_2.png
Продукции в этой шапке, я склоняюсь к тому что быть не должно.
Рассчитываю, что шапка эта будет одна для всех страниц, кроме главной, но если решите меня убедить, что для разых разделов (для разных групп страниц) нужно сделать разные шапки, и предоставите варианты , то с удовольствием рассмотрю их.
Файл должен быть в формате .psd
Превьюшки готовых работ высылайте по емейл, предварительно отметившись на этой странице. В письме не забудте указать свой ник на Веблансере.
Большая просьба не спешить прислать мне "лишь бы что" в первый же день. Взять в инете первый попавшийся имидж, вырезать из него кусок 960*120 и налепить на него лого — я и сам могу, а сделать работу красиво, со вкусом — дано не каждому.
Предложения с предоплатой НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
Проект — в виде конкурса.
Оплачиваю одну, понравившуюся работу.
Бюджет 50-70 дол
Яндекс-деньги, WebMoney, Наличный/безналичный расчет.
Сроки: до 16-17 июня
Заявки фрилансеров
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