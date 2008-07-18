Шаблон для cms mambo (городской портал)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок208 просмотров

Нужен шаблон (дизайн+верстка шаблона) под cms Mambo4523 для готового сайта в стиле городского портала. Дизайн должен быть светлым, тексты хорошо читаемы, желательно масштабируемый (полноэкранный). Подробности при переписке, сайт можно посмотреть по адресу: http://www.gorod-belokuriha.ru

17 лет назад
ZakaT71
Сергей 
54 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

zverdesign
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад
$120
7 дней
Не смотря на минимально возможный бюджет проекта, отношение к работе самое серьезное. Все выполнено на высоком профессиональном уровне и без лишних вопросов. Даже после завершения работы не отказывает в помощи и консультации. Всем рекомендую! Отлично!

Заявки фрилансеров

zverdesign
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 лет назад

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