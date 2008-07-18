Требуется качественный дизайн Интернет-аукциона Сейчас по моим идеям пишется новый движок для интернет-аукциона, будет реализовано много идей, которые не используются еще на аукционах в Рунете, а некоторые и в мире. Планируется ...
Шаблон для cms mambo (городской портал)
Нужен шаблон (дизайн+верстка шаблона) под cms Mambo4523 для готового сайта в стиле городского портала. Дизайн должен быть светлым, тексты хорошо читаемы, желательно масштабируемый (полноэкранный). Подробности при переписке, сайт можно посмотреть по адресу: http://www.gorod-belokuriha.ru
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