Отредактировать шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки224 просмотра

Помочь отредактировать шаблон на основе osCommerce. icq 358224557

17 лет назад
Craftsman2
Craftsman 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн, логотип, баннеры для Интернет-аукциона

    Требуется качественный дизайн Интернет-аукциона Сейчас по моим идеям пишется новый движок для интернет-аукциона, будет реализовано много идей, которые не используются еще на аукционах в Рунете, а некоторые и в мире. Планируется ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Редизайн сайта

    Необходим редизайн сайта машиностроительной тематики. Сайт обычный,несколько страничный,без наворотов.Максимум-легкий флэшшапки. Цена вопроса, сроки.

    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта для аренды серверов

    $100

    Люди без портфолио не принимаются. Без заявки тут в проекте тоже. Предоплату не делаю. Простой но стильный дизайн требуется, 1 страничка. Icq: три четыре 6 90 пять пять 4 четыре

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Изменение шаблонов сайта

    $300

    Вывод картинок перенести с другого сайта-примера. Внести изменения в шаблоны, из которых "собираются" страницы. Шаблоны и сайт-пример предоставим по e-mail дополонительно. Небольшие доработки html: добавить в правом верхней части название компании, адрес ...

    HTML
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сменить графическую оболочку (Дизайн)

    Нужно не притрагиваясь к движку и вообще хтмл коду (путём изменения картинок из которых состоит сам дизайн сайта - оболочка) изменить до неузнаваемости сайт. Все кнопочки, расположения и расстояния должны остаться точно такими же ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн + вёрстка сайта по организации праздников

    Добрый день! Требуется дизайн + вёрстка сайта по организации праздников. Аналог (можно посмотреть структуру сайта) - www.eventnn.ru Желательно предоставление наброска (с ватермарком, например) макета страницы сайта.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад