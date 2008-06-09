Нужно не притрагиваясь к движку и вообще хтмл коду (путём изменения картинок из которых состоит сам дизайн сайта - оболочка) изменить до неузнаваемости сайт. Все кнопочки, расположения и расстояния должны остаться точно такими же ...
Нужна шапка для эротического сайта
Требуется шапка для эротического сайта. Фон+девушка+название сайта. Оплата - WM
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