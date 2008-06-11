Нарисовать шапку для Блога WP

Работа выполнена на отлично - Дмитрий настоящий художник, даже несмотря на мои сбивчивые объяснения уловил суть и попал в точку с первого раза. Работали по предоплате - все очень четко, всегда на связи.В прочем, чего еще следовало ожидать от человека с таким портфолио - только работы, выполненной на высшем уровне. Всем советую к сотрудничеству.