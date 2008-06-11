Нарисовать шапку для Блога WP

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки113 просмотров

Надо нарисовать шапку для моего блога на WP, что-нибудь симпатично -абстрактное, размеры небольшие, стандартная шапка в этом шаблоне около 840*80. адрес блога в профиле.

WordPress
17 лет назад
alarm
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

sprite
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$55
Работа выполнена на отлично - Дмитрий настоящий художник, даже несмотря на мои сбивчивые объяснения уловил суть и попал в точку с первого раза. Работали по предоплате - все очень четко, всегда на связи.В прочем, чего еще следовало ожидать от человека с таким портфолио - только работы, выполненной на высшем уровне. Всем советую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

sprite
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется создать скин для портала IPB

    Нужно cделать оригинальный, красивый скин для портала IPB. Именно скин IPB, а не просто дизайн. Тематика о фантастике и фентези. Прошу отвечать только адекватных людей. Заплачу от 3000-3500р. Потомучто проект ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт визитка

    $100

    Здравствуйте. Мне нужно создать сайт визитку. Тематики: "целебных вод" От вас на данном этапе нужно только оставить цену, за роботу и сроки выполнения. Сайт должен содержать от 9 до 15 страниц + ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Шапку для сайта нарисовать/отрисовать

    $80

    Собственно надо то, что в теме проекта. Стиль как тут: http://nightfolk.net/work/sample.jpg (шапка) Тема: гламурный магазин мыла для гламурных девушек. РАССЧИТЫВАЙТЕ АДЕКВАТНО СВОИ СИЛЫ Стоимость: до 80 убитых енотов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта телекоммуникационной компании

    Необходим дизайн сайта телекоммуникационной компании. Тематика сайта – голосовые приложения (инструменты для операторского контакт-центра), IVR с распознаванием речи.. Целевая аудитория сайта: системные интеграторы, Call-центры. Пожелания по сайту: Строгий, ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется: дизайнер для создания макета сайта. Все детали проекта после предоставления портфолио.

    Дизайн сайтов79 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Требуется сделать главную страницу сайта

    Требуется доработать Главную страницу уже готового сайта. Она должна отображать все сервисы предоставляемые компанией, и быть исполнена в обем стиле компании. Более подробное описание вышлем в личной переписке.

    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    17 лет назад